Сі Цзіньпін проводить переговори з лідерами Японії, Канади і Таїланду, - Reuters

У Південній Кореї стартувала щорічна зустріч лідерів країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, на якій центральну роль посів голова КНР Сі Цзіньпін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

На саміті АТЕС, що проходить в історичному місті Кенджу, Сі Цзіньпін провів переговори з лідерами Канади, Японії та Таїланду.

Його участь стала ключовою після того, як президент США Дональд Трамп покинув Південну Корею, уклавши з Пекіном тимчасове торгове перемир'я.

Досягнута домовленість призупинила введення нових експортних обмежень на рідкоземельні елементи, що тимчасово знизило напруженість у світовій торгівлі.

Фокус на відновленні торгівлі

АТЕС об'єднує 21 країну регіону, а його мета - зниження торгівельних бар'єрів і стимулювання інвестицій. Цього року обговорення зосереджені на зміцненні логістичних і виробничих ланцюжків.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен зазначив, що світова економіка переживає "період глибоких змін", коли колишні моделі вільної торгівлі перестають працювати.

Сі Цзіньпін закликав до єдності

"Що бурхливіше море, то більше ми маємо об'єднатися", - заявив Сі, закликавши лідерів регіону захищати багатосторонню торгівельну систему і розвивати економічне співробітництво.

Його слова прозвучали на тлі триваючих торгівельних конфліктів і ослаблення довіри між провідними економіками.

Перша зустріч із новим прем'єром Японії

Особливу увагу привернула майбутня зустріч Сі з новим прем'єр-міністром Японії Санае Такаїті. Це перший контакт між країнами після її вступу на посаду. Відносини Токіо і Пекіна залишаються напруженими через територіальні суперечки та обмеження на імпорт японської продукції.

Канада шукає діалогу з Пекіном

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні також має намір відновити співпрацю з Китаєм після тривалого охолодження. Його кабінет заявив, що прагне "відновити широкі зв'язки" і зменшити залежність від США.

Тим часом між Оттавою і Пекіном зберігаються торгівельні тертя: Китай ввів антидемпінгові мита на канадську канолу, а Канада обмежила імпорт китайських електромобілів.

Роль США і технологічні питання

Інтерес до саміту підігріла участь глави Nvidia Дженсена Хуанга. Компанія нещодавно стала першою у світі, чия ринкова вартість перевищила 5 трлн доларів. Однак питання поставок американських мікрочіпів до Китаю, як повідомили джерела, не розглядалося на переговорах між Трампом і Сі.