Си Цзиньпин проводит переговоры с лидерами Японии, Канады и Таиланда, - Reuters

В Южной Корее стартовала ежегодная встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на которой центральную роль занял председатель КНР Си Цзиньпин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

На саммите АТЭС, проходящем в историческом городе Кенджу, Си Цзиньпин провел переговоры с лидерами Канады, Японии и Таиланда.

Его участие стало ключевым после того, как президент США Дональд Трамп покинул Южную Корею, заключив с Пекином временное торговое перемирие.

Достигнутая договоренность приостановила введение новых экспортных ограничений на редкоземельные элементы, что временно снизило напряженность в мировой торговле.

Фокус на восстановлении торговли

АТЭС объединяет 21 страну региона, а его цель — снижение торговых барьеров и стимулирование инвестиций. В этом году обсуждения сосредоточены на укреплении логистических и производственных цепочек.

Президент Южной Кореи Ли Дже Мен отметил, что мировая экономика переживает "период глубоких перемен", когда прежние модели свободной торговли перестают работать.

Си Цзиньпин призвал к единству

"Чем бурнее море, тем больше мы должны объединиться", — заявил Си, призвав лидеров региона защищать многостороннюю торговую систему и развивать экономическое сотрудничество.

Его слова прозвучали на фоне продолжающихся торговых конфликтов и ослабления доверия между ведущими экономиками.

Первая встреча с новым премьером Японии

Особое внимание привлекла предстоящая встреча Си с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Это первый контакт между странами после ее вступления в должность. Отношения Токио и Пекина остаются напряженными из-за территориальных споров и ограничений на импорт японской продукции.

Канада ищет диалог с Пекином

Премьер-министр Канады Марк Карни также намерен возобновить сотрудничество с Китаем после длительного охлаждения. Его кабинет заявил, что стремится "восстановить широкие связи" и уменьшить зависимость от США.

Тем временем, между Оттавой и Пекином сохраняются торговые трения: Китай ввел антидемпинговые пошлины на канадскую канолу, а Канада ограничила импорт китайских электромобилей.

Роль США и технологические вопросы

Интерес к саммиту подогрело участие главы Nvidia Дженсена Хуанга. Компания недавно стала первой в мире, чья рыночная стоимость превысила 5 трлн долларов. Однако вопрос поставок американских микрочипов в Китай, как сообщили источники, не рассматривался на переговорах между Трампом и Си.