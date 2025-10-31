Си Цзиньпин проводит переговоры с лидерами Японии, Канады и Таиланда, - Reuters
В Южной Корее стартовала ежегодная встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на которой центральную роль занял председатель КНР Си Цзиньпин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
На саммите АТЭС, проходящем в историческом городе Кенджу, Си Цзиньпин провел переговоры с лидерами Канады, Японии и Таиланда.
Его участие стало ключевым после того, как президент США Дональд Трамп покинул Южную Корею, заключив с Пекином временное торговое перемирие.
Достигнутая договоренность приостановила введение новых экспортных ограничений на редкоземельные элементы, что временно снизило напряженность в мировой торговле.
Фокус на восстановлении торговли
АТЭС объединяет 21 страну региона, а его цель — снижение торговых барьеров и стимулирование инвестиций. В этом году обсуждения сосредоточены на укреплении логистических и производственных цепочек.
Президент Южной Кореи Ли Дже Мен отметил, что мировая экономика переживает "период глубоких перемен", когда прежние модели свободной торговли перестают работать.
Си Цзиньпин призвал к единству
"Чем бурнее море, тем больше мы должны объединиться", — заявил Си, призвав лидеров региона защищать многостороннюю торговую систему и развивать экономическое сотрудничество.
Его слова прозвучали на фоне продолжающихся торговых конфликтов и ослабления доверия между ведущими экономиками.
Первая встреча с новым премьером Японии
Особое внимание привлекла предстоящая встреча Си с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Это первый контакт между странами после ее вступления в должность. Отношения Токио и Пекина остаются напряженными из-за территориальных споров и ограничений на импорт японской продукции.
Канада ищет диалог с Пекином
Премьер-министр Канады Марк Карни также намерен возобновить сотрудничество с Китаем после длительного охлаждения. Его кабинет заявил, что стремится "восстановить широкие связи" и уменьшить зависимость от США.
Тем временем, между Оттавой и Пекином сохраняются торговые трения: Китай ввел антидемпинговые пошлины на канадскую канолу, а Канада ограничила импорт китайских электромобилей.
Роль США и технологические вопросы
Интерес к саммиту подогрело участие главы Nvidia Дженсена Хуанга. Компания недавно стала первой в мире, чья рыночная стоимость превысила 5 трлн долларов. Однако вопрос поставок американских микрочипов в Китай, как сообщили источники, не рассматривался на переговорах между Трампом и Си.
Напоминаем, что Китай считает, что торгово-экономическое сотрудничество должно оставаться основой отношений с США, подчеркивая важность совместных усилий Пекина и Вашингтона для решения глобальных вызовов и укрепления стабильности в мире.
Отметим, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в южнокорейском Пусане, где подтвердили достигнутый консенсус и выразили готовность продолжать переговоры, направленные на поиск путей прекращения войны в Украине.