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Си Цзиньпин проведет переговоры с Путиным: обсудят войну в Украине

Фото: президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главы государств планируют обсудить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы РФ Юрия Ушакова, которое приводит ТАСС.

По его словам Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить как двусторонние отношения между государствами, так и основные международные и региональные темы, одной из которых является война России против Украины.

"Китай к "украинскому кризису" подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать "специальную военную операцию". Этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта", - заявил Ушаков.

Напомним, ранее советник президента США Джейк Салливан заявлял, что Китай в контексте войны в Украины находится в российском лагере.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияКитайСи ЦзиньпиньВойна России против Украины