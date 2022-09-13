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Сі Цзіньпін проведе перемовини з Путіним: обговорять війну в Україні

Фото: президент РФ Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в ході саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Голови держав планують обговорити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника глави РФ Юрія Ушакова, яке наводить ТАСС.

За його словами Путін і Сі Цзіньпін планують обговорити як двосторонні відносини між державами, так і основні міжнародні та регіональні теми, однією з яких є війна Росії проти України.

"Китай до "української кризи" підходить збалансовано, чітко заявляє про розуміння причин, які змусили Росію почати "спеціальну військову операцію". Це питання, звичайно, буде докладно обговорено в ході майбутнього контакту", - заявив Ушаков.

Нагадаємо, раніше радник президента США Джейк Салліван заявляв, що Китай в контексті війни в Україні перебуває в російському таборі.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяКитайСи ЦзиньпиньВійна Росії проти України