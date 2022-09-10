Китай в контексте войны в Украины находится в российском лагере, - Салливан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Китай выдвинул ряд нейтральных принципов, чтобы представить, что он не принимает чью-то сторону в конфликте. Но, конечно же, в течение последних шести месяцев он оказывает дипломатическое прикрытие России во всех формах. И поэтому приходится считать Китай страной, которая больше находится в российском лагере, когда речь идет о вторжении в Украину", - отметил он.

По его мнению, остальной мир должен обратить на это внимание.

"Конечно, страны Европы обратили на это внимание в плане материальной поддержки России в ее вторжении. Мы не видели, чтобы Китай поставлял военную технику, что нас беспокоило. Мы не видели серьезного политического решения (китайцев, - ред.) систематически нарушать санкции США и наш экспортный контроль. Но нас беспокоит углубление экономических связей между Китаем и Россией и шаги, которые Китай предпринимает для предоставления товаров и услуг России. Это то, что нас беспокоит", - добавил Салливан.