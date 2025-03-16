Сі Цзіньпін проігнорував ювілейний саміт з Євросоюзом, - FT

Як зазначають джерела видання, Пекін повідомив європейським чиновникам, що другий за рангом лідер Китаю прем'єр-міністр Лі Цян приїде на саміті в Брюсселі. Він зустрінеться з президентами Європейської Ради та Єврокомісії.

Саміт з нагоди 50-річчя відносин між Китаєм та ЄС і має важливе символічне значення. Саміти ЄС-Китай традиційно проводяться по черзі в Брюсселі та Пекіні. Зазвичай прем'єр-міністр Китаю відвідує саміт у Брюсселі, а Сі Цзіньпін - в Пекіні. Але, як сказали співрозмовники Financial Times, ЄС вважає, що з врахуванням важливості цієї зустрічі лідер Китаю повинен бути присутнім на ній.

Видання наголошує, що цьогорічний саміт відбувається в особливо чутливий час для відносин між ЄС і Китаєм. Напруженість між Брюсселем і Пекіном зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли ЄС звинуватив Китай у підтримці Кремля.

"Це зміна тону, а не суті. Їх політика не зміниться, і те ж саме стосується і нас", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Колишній посол Китаю у Франції, який зараз є спеціальним представником Пекіна у справах Європи Лу Шей, сказав, що політика Китаю щодо Європи завжди "виступала за мир, дружбу, співпрацю і взаємну вигоду".