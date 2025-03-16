Сі Цзіньпін проігнорував ювілейний саміт з Євросоюзом, - FT

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі. Зустріч буде присвячена 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як зазначають джерела видання, Пекін повідомив європейським чиновникам, що другий за рангом лідер Китаю прем'єр-міністр Лі Цян приїде на саміті в Брюсселі. Він зустрінеться з президентами Європейської Ради та Єврокомісії.
Саміт з нагоди 50-річчя відносин між Китаєм та ЄС і має важливе символічне значення. Саміти ЄС-Китай традиційно проводяться по черзі в Брюсселі та Пекіні. Зазвичай прем'єр-міністр Китаю відвідує саміт у Брюсселі, а Сі Цзіньпін - в Пекіні. Але, як сказали співрозмовники Financial Times, ЄС вважає, що з врахуванням важливості цієї зустрічі лідер Китаю повинен бути присутнім на ній.
Видання наголошує, що цьогорічний саміт відбувається в особливо чутливий час для відносин між ЄС і Китаєм. Напруженість між Брюсселем і Пекіном зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли ЄС звинуватив Китай у підтримці Кремля.
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