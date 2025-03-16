Си Цзиньпин проигнорировал юбилейный саммит с Евросоюзом, - FT

Как отмечают источники издания, Пекин сообщил европейским чиновникам, что второй по рангу лидер Китая премьер-министр Ли Цян приедет на саммите в Брюсселе. Он встретится с президентами Европейского Совета и Еврокомиссии.

Саммит по случаю 50-летия отношений между Китаем и ЕС имеет важное символическое значение. Саммиты ЕС-Китай традиционно проводятся поочередно в Брюсселе и Пекине. Обычно премьер-министр Китая посещает саммит в Брюсселе, а Си Цзиньпин - в Пекине. Но, как сказали собеседники Financial Times, ЕС считает, что с учетом важности этой встречи лидер Китая должен присутствовать на ней.

Издание отмечает, что нынешний саммит проходит в особенно чувствительное время для отношений между ЕС и Китаем. Напряженность между Брюсселем и Пекином возросла после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда ЕС обвинил Китай в поддержке Кремля.

"Это изменение тона, а не сути. Их политика не изменится, и то же самое касается и нас", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Бывший посол Китая во Франции, который сейчас является специальным представителем Пекина по делам Европы Лу Шей, сказал, что политика Китая в отношении Европы всегда "выступала за мир, дружбу, сотрудничество и взаимную выгоду".