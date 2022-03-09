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Си Цзиньпин призвал к "максимальной сдержанности" в Украине

Автор: Артур Родивилов

Председатель Китая Си Цзиньпин во вторник призвал к "максимальной сдержанности" в Украине и заявил, что Китаю "больно видеть, как пламя войны вновь разгорается в Европе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Reuters.

Си Цзиньпин, выступая на виртуальной встрече с президентом Франции Эмманулем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил, что три страны должны совместно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной.

Си охарактеризовал ситуацию в Украине как "тревожную" и сказал, что приоритетом должно быть предотвращение ее эскалации или "выхода из-под контроля".

Он также сказал, что Франция и Германия должны приложить усилия для уменьшения негативных последствий кризиса, и выразил обеспокоенность по поводу влияния санкций на стабильность мировых финансов, энергоснабжения, транспорта и цепочек поставок.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес Китая о грозящих компаниям страны санкциях. Это произойдет, если организации не будут соблюдать антироссийские ограничения.

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Вторжение России в Украину