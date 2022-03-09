Сі Цзіньпін закликав до "максимальної стриманості" в Україні

Голова Китаю Сі Цзіньпін у вівторок закликав до "максимальної стриманості "в Україні і заявив, що Китаю "боляче бачити, як полум'я війни знову розгорається в Європі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Reuters.
Сі Цзіньпін, виступаючи на віртуальній зустрічі з президентом Франції Емманулем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, заявив, що три країни мають спільно підтримувати мирні переговори між Росією і Україною.
Сі охарактеризував ситуацію в Україні як "тривожну" і сказав, що пріоритетом має бути запобігання її ескалації або "виходу з-під контролю".
Він також сказав, що Франція і Німеччина мають докласти зусиль для зменшення негативних наслідків кризи, і висловив стурбованість з приводу впливу санкцій на стабільність світових фінансів, енергопостачання, транспорту і ланцюжків постачання.
Раніше міністр торгівлі США Джина Раймондо випустила суворе попередження на адресу Китаю про санкції, що загрожують компаніям країни. Це станеться, якщо організації не дотримуватимуться антиросійських обмежень.
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