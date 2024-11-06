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Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою, - CNN

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Дональд Трампом. Китайський лідер привітав республіканця із перемогою на виборах президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами двох джерел, у середу 6 серпня Сі під час телефонної розмови привітав Трампа з перемогою на президентських виборах в Америці.

У той же час, коли журналісти запитали про дзвінок посольство Китаю у Вашингтоні, там заявили, що їм нема чого запропонувати (ймовірно, малося на увазі "нічого сказати").

Нагадаємо, що Дональда Трампа привітали й низка інших світових лідерів. Зокрема, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Польщі Анджей Дуда, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та інші лідери.

Зокрема, Трампа привітав і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що цінує прихильність Трампа до підходу «мир через силу». На думку Зеленського, саме цей принцип може наблизити мир в Україні.

"Ми очікуємо епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах", - зазначив президент України.

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КитайДональд ТрампСі Цзіньпін