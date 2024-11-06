Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой, - CNN

Напомним, что Дональда Трампа поздравили и ряд других мировых лидеров. В частности, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Польши Анджей Дуда, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие лидеры.

В том числе, Трампа поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ценит расположение Трампа к подходу "мир через силу". По мнению Зеленского, именно этот принцип может приблизить мир в Украине.

"Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - отметил президент Украины.

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