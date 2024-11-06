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Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой, - CNN

Среда 06 ноября 2024 23:33
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Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой, - CNN Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональд Трампом. Китайский лидер поздравил республиканца с победой на выборах президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам двух источников, в среду 6 августа, Си в ходе телефонного разговора поздравил Трампа с победой на президентских выборах в Америке.

В то же время, когда журналисты спросили о звонке посольство Китая в Вашингтоне, там заявили, что им нечего предложить (вероятно, имелось ввиду "нечего сказать").

Напомним, что Дональда Трампа поздравили и ряд других мировых лидеров. В частности, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Польши Анджей Дуда, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие лидеры.

В том числе, Трампа поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ценит расположение Трампа к подходу "мир через силу". По мнению Зеленского, именно этот принцип может приблизить мир в Украине.

"Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - отметил президент Украины.

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