Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой, - CNN
Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональд Трампом. Китайский лидер поздравил республиканца с победой на выборах президента США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам двух источников, в среду 6 августа, Си в ходе телефонного разговора поздравил Трампа с победой на президентских выборах в Америке.
В то же время, когда журналисты спросили о звонке посольство Китая в Вашингтоне, там заявили, что им нечего предложить (вероятно, имелось ввиду "нечего сказать").
Напомним, что Дональда Трампа поздравили и ряд других мировых лидеров. В частности, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Польши Анджей Дуда, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие лидеры.
В том числе, Трампа поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ценит расположение Трампа к подходу "мир через силу". По мнению Зеленского, именно этот принцип может приблизить мир в Украине.
"Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - отметил президент Украины.
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