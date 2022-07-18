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Си Цзиньпин пригласил европейских лидеров на встречу в Пекине: кто в списке

Новина українською →
Пекин, Понедельник 18 июля 2022 19:53
Си Цзиньпин пригласил европейских лидеров на встречу в Пекине: кто в списке Фото: председатель КНР Си Цзиньпин (flickr com ennler)
Автор: Александр Мороз

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил европейских лидеров на встречу в Пекине, которая может пройти в октябре. Но пока неизвестно, согласятся ли они.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Издание со ссылкой на источники пишет, что приглашения были отправлены канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Марио Драги и премьер-министру Испании Педро Санчесу.

Предполагается, что такая встреча вполне может состояться, поскольку на Бали в октябре будет проходить саммит лидеров G20.

Издание отмечает, что в Париже продолжаются дебаты о том, как поступить с приглашением.

"Трудно отказать Китаю, особенно Си", - отметил дипломат.

Правительства Франции, Италии и Испании не ответили на запросы о комментариях. Китайское правительство отказалось комментировать эту информацию.

Напомним, ранее Си Цзиньпин отказался от предложения президента России Владимира Путина посетить страну якобы из-за коронавирусных ограничений. Однако СМИ предположили, что за отказом скрывается нежелание ухудшить отношения с Западом.

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