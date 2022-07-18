Сі Цзіньпін запросив європейських лідерів на зустріч у Пекіні: хто в списку

Голова КНР Сі Цзіньпін запросив європейських лідерів на зустріч в Пекіні, яка може пройти в жовтні. Але поки невідомо, чи погодяться вони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Видання з посиланням на джерела пише, що запрошення були відправлені канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Еммануелю Макрону, прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі і прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу.

Передбачається, що така зустріч цілком може відбутися, оскільки на Балі в жовтні буде проходити саміт лідерів G20.

Видання зазначає, що в Парижі тривають дебати про те, що робити із запрошенням.

"Важко відмовити Китаю, особливо Сі", - зазначив дипломат.

Уряди Франції, Італії та Іспанії не відповіли на запити про коментарі. Китайський уряд відмовився коментувати цю інформацію.