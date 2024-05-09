Сі Цзіньпін прибув до Угорщини, обговорить Україну та інфраструктуру, - Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Будапешта ввечері в середу після візитів до Франції та Сербії в ході свого європейського турне. Сьогодні, 9 травня, у нього очікуються перемовини із владою Угорщини, а на порядку денного будуть питання війни РФ проти України, та інфраструктурні проекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Оглядачі зауважують, що китайський лідер в Угорщині може розраховувати на теплий прийом, позаяк ця країна є важливим партнером у торгівлі та інвестиціях, на відміну від інших країн ЄС, які розглядають можливість диверсифікації з КНР та зменшення залежності.

Напередодні у середу Сі Ціньпін написав в проурядовій щоденній газеті Magyar Nemzet, що "розвинув глибоку дружбу" з угорськими політиками, і Угорщина була "мішенню номер один у центрально-східноєвропейському регіоні для китайських інвестицій".

Розмови Сі щодо України під час турне Європою

Перед виїздом до Будапешта, Сі Цзіньпін у Парижі спілкувався із президентом Еммануелем Макроном і головою Комісії ЄС Урсулою фон дер Ляйєн, які натиснули китайського лідера, щоб він забезпечив більш збалансовану торгівлю з Європою та використав свій вплив на Москву, щоб припинити війну РФ проти України.

Зауважимо, перед зустріччю з головою КНР міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив на брифінгу, що питання про Україну буде одним із важливих у порядку денному переговорів у Будапешті.

Відносини Китаю та Угорщини

Очікується, що Угорщина та Китай, які відзначають 75-річчя дипломатичних відносин, також підпишуть від 16 до 18 нових угод про співпрацю, однією з яких може стати масштабний інфраструктурний проект у рамках величезного китайського проекту "Один пояс, один шлях", додав угорський міністр.

Так, подібно до Сербії, Будапешт також є прихильником відповідної китайської ініціативи. План "Один пояс, один шлях" Сі запустив 10 років тому в надії побудувати глобальну інфраструктуру та енергетичні мережі, що з'єднують Азію з Африкою та Європою.

Додамо, що у лютому Китай запропонував Угорщині співпрацю з питань громадської безпеки та правоохоронних органів.

Зазначимо також, що угорський прем'єр Віктор Орбан почав працювати над наближенням своєї країни до Пекіна відразу після приходу до влади в 2010 році. Через приблизно десять років виробники акумуляторів і електромобілів почали перевозити виробництво в Угорщину.

Позиція Китаю щодо війни РФ з Україною

Нагадаємо, з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України Китай неодноразово висловлювався про свою "нейтральну" позицію. При цьому Пекін не приєднався до санкцій проти Москви, відкрито не засуджував російську агресію, а саме вторгнення називає "українською кризою".

Днями, під час перебування в Парижі, китайський лідер Сі Цзіньпін у розмові з президентом Франції Макроном висловився про пошуки "хороших шляхів" завершення війни. А також, за даними The New York Times, він рішуче виступив проти критики Пекіна за тісні відносини з РФ на тлі війни з Україною.