Сі Цзіньпін прибув до Білого дому на зустріч із Трампом: перші подробиці

Президент США особисто зустріч китайського лідера біля авто і наголосив, що Сі Цзіньпін - перший в історії глава КНР, який здійснює другий офіційний державний візит до Сполучених Штатів.

"Відтоді, як мене вперше обрали президентом у 2016 році, у нас із головою Сі склалися дружні стосунки - справді чудова дружба, що ґрунтується на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів", - сказав Трамп.

Він додав, що вперше зустрічається із Сі Цзіньпіном у Білому домі.

"Під час цього візиту ми також обговоримо нагальні питання, що стосуються безпеки, технологій та суперінтелекту", - зазначив американський президент.

За його словами, рішення, які лідери двох країн ухвалюють в цих сферах сьогодні, можуть "сприяти миру й процвітанню на довгі десятиліття вперед".

Сі Цзіньпін зазначив, що і Китай, і США є великими країнами, а китайський та американський народи - великими народами.

"Я відвідую США на запрошення президента Трампа, щоб зміцнювати нашу дружбу, розширювати співпрацю та сприяти добробуту обох наших народів", - зазначив глава КНР.