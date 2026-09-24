Си Цзиньпин прибыл в Белый дом на встречу с Трампом: первые подробности

Президент США лично встреча китайского лидера у авто и подчеркнул, что Си Цзиньпин - первый в истории глава КНР, который совершает второй официальный государственный визит в Соединенные Штаты.

"С тех пор, как меня впервые избрали президентом в 2016 году, у нас с главой Си сложились дружеские отношения - действительно отличная дружба, основанная на взаимном уважении и жизненно важных интересах наших народов", - сказал Трамп.

Он добавил, что впервые встречается с Си Цзиньпином в Белом доме.

"В ходе этого визита мы также обсудим неотложные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и суперинтеллекта", - отметил американский президент.

По его словам, решения, которые лидеры двух стран принимают в этих областях сегодня, могут "способствовать миру и процветанию на долгие десятилетия вперед".

Си Цзиньпин отметил, что и Китай, и США являются великими странами, а китайский и американский народы - великими народами.

"Я посещаю США по приглашению президента Трампа, чтобы укреплять нашу дружбу, расширять сотрудничество и способствовать благосостоянию обоих наших народов", - отметил глава КНР.