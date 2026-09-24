RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Си Цзиньпин прибыл в Белый дом на встречу с Трампом: первые подробности

17:45 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)

Глава КНР Си Цзиньпин в четверг, 24 сентября, прибыл в Белый дом для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Президент США лично встреча китайского лидера у авто и подчеркнул, что Си Цзиньпин - первый в истории глава КНР, который совершает второй официальный государственный визит в Соединенные Штаты.

"С тех пор, как меня впервые избрали президентом в 2016 году, у нас с главой Си сложились дружеские отношения - действительно отличная дружба, основанная на взаимном уважении и жизненно важных интересах наших народов", - сказал Трамп.

Он добавил, что впервые встречается с Си Цзиньпином в Белом доме.

"В ходе этого визита мы также обсудим неотложные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и суперинтеллекта", - отметил американский президент.

По его словам, решения, которые лидеры двух стран принимают в этих областях сегодня, могут "способствовать миру и процветанию на долгие десятилетия вперед".

Си Цзиньпин отметил, что и Китай, и США являются великими странами, а китайский и американский народы - великими народами.

"Я посещаю США по приглашению президента Трампа, чтобы укреплять нашу дружбу, расширять сотрудничество и способствовать благосостоянию обоих наших народов", - отметил глава КНР.

Напомним, Reuters писало, что США запланировали пышные церемонии и масштабные меры для приема Си Цзиньпина. В то же время, отмечается, что переговоры лидеров двух стран не будут легкими.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиБелый домСи ЦзиньпинДональд Трамп