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Си Цзиньпин прибыл в Белый дом на встречу с Трампом: первые подробности

17:45 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Си Цзиньпин прибыл в Белый дом на встречу с Трампом: первые подробности Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
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Глава КНР Си Цзиньпин в четверг, 24 сентября, прибыл в Белый дом для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Президент США лично встреча китайского лидера у авто и подчеркнул, что Си Цзиньпин - первый в истории глава КНР, который совершает второй официальный государственный визит в Соединенные Штаты.

"С тех пор, как меня впервые избрали президентом в 2016 году, у нас с главой Си сложились дружеские отношения - действительно отличная дружба, основанная на взаимном уважении и жизненно важных интересах наших народов", - сказал Трамп.

Он добавил, что впервые встречается с Си Цзиньпином в Белом доме.

"В ходе этого визита мы также обсудим неотложные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и суперинтеллекта", - отметил американский президент.

По его словам, решения, которые лидеры двух стран принимают в этих областях сегодня, могут "способствовать миру и процветанию на долгие десятилетия вперед".

Си Цзиньпин отметил, что и Китай, и США являются великими странами, а китайский и американский народы - великими народами.

"Я посещаю США по приглашению президента Трампа, чтобы укреплять нашу дружбу, расширять сотрудничество и способствовать благосостоянию обоих наших народов", - отметил глава КНР.

Напомним, Reuters писало, что США запланировали пышные церемонии и масштабные меры для приема Си Цзиньпина. В то же время, отмечается, что переговоры лидеров двух стран не будут легкими.

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