Сі Цзіньпін пояснив Трампу позицію Китаю щодо Тайваню

Під час брифінгу представник відомства прокоментував зміст розмови двох лідерів, нагадавши ключові тези китайського президента.

За його словами, Сі наголосив, що "повернення Тайваню до складу Китаю є невід'ємною частиною повоєнного міжнародного порядку".

Також він підкреслив, що "Китай і США боролися пліч-о-пліч проти фашизму та мілітаризму, і для двох країн ще важливіше спільно захищати перемогу у Другій світовій війні".

Пен Ціньень зазначив, що промова китайського лідера має стратегічне значення для подальшої роботи Пекіна щодо тайванського питання.

"Важлива промова президента Сі дає значні вказівки для нашої роботи щодо Тайваню. Ми об'єднаємо народи по обидва боки Тайванської протоки, щоб разом пам'ятати історію, захищати досягнення, плекати мир і створювати краще майбутнє", - сказав він.

Водночас Пекін підтвердив жорстку позицію щодо будь-яких проявів тайванської автономії. "

"Ми рішуче протистоятимемо сепаратистським діям "незалежності Тайваню", працюватимемо разом над сприянням мирному розвитку відносин між двома сторонами Тайванської протоки, підтримуватимемо мир і стабільність у Тайванській протоці, захищатимемо спільну батьківщину китайської нації та створюватимемо тривале процвітання для китайського народу", - заявив речник.