Сі Цзіньпін повинен закликати Путіна завершити війну під час візиту, - речник Сунака

Голова КНР Сі Цзіньпін повинен використати свій візит до Росії, щоб заохотити російського диктатора Володимира Путіна вивести свої війська з території України.

Про це заявив речник прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Якщо Китай хоче зіграти справжню роль у відновленні суверенітету України, то ми, очевидно, будемо вітати це", - заявив речник Ріші Сунака.

Речник прем'єр-міністра Британії додав, що будь-яка мирна угода, яка не ґрунтується на суверенітеті та самовизначенні України - не є мирною угодою взагалі.

"Тому ми будемо продовжувати закликати Китай, як ми це робили раніше, приєднатися до інших країн світу і закликати Путіна вивести свої війська", - додав речник.