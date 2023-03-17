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Сі Цзіньпін повинен закликати Путіна завершити війну під час візиту, - речник Сунака

Фото: голова КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова КНР Сі Цзіньпін повинен використати свій візит до Росії, щоб заохотити російського диктатора Володимира Путіна вивести свої війська з території України.

Про це заявив речник прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Якщо Китай хоче зіграти справжню роль у відновленні суверенітету України, то ми, очевидно, будемо вітати це", - заявив речник Ріші Сунака.

Речник прем'єр-міністра Британії додав, що будь-яка мирна угода, яка не ґрунтується на суверенітеті та самовизначенні України - не є мирною угодою взагалі.

"Тому ми будемо продовжувати закликати Китай, як ми це робили раніше, приєднатися до інших країн світу і закликати Путіна вивести свої війська", - додав речник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з заявою Кремля, голова КНР відвідає Москву 20-22 березня. Під час візиту він проведе переговори із російським диктатором Володимиром Путіним.

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