Си Цзиньпин должен призвать Путина завершить войну во время визита, - спикер Сунака

Глава КНР Си Цзиньпин должен использовать свой визит в Россию, чтобы поощрить российского диктатора Владимира Путина вывести свои войска с территории Украины.

Об этом заявил спикер премьер-министра Британии Риши Сунака, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, очевидно, будем приветствовать это", - заявил спикер Риши Сунака.

Спикер премьер-министра Британии добавил, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины - не является мирным соглашением вообще.

"Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как мы это делали раньше, присоединиться к другим странам мира и призвать Путина вывести свои войска", - добавил спикер.