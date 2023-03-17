Си Цзиньпин должен призвать Путина завершить войну во время визита, - спикер Сунака

Глава КНР Си Цзиньпин должен использовать свой визит в Россию, чтобы поощрить российского диктатора Владимира Путина вывести свои войска с территории Украины.
Об этом заявил спикер премьер-министра Британии Риши Сунака, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, очевидно, будем приветствовать это", - заявил спикер Риши Сунака.
Спикер премьер-министра Британии добавил, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины - не является мирным соглашением вообще.
"Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как мы это делали раньше, присоединиться к другим странам мира и призвать Путина вывести свои войска", - добавил спикер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно заявлению Кремля, глава КНР посетит Москву 20-22 марта. В ходе визита он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
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