RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Си Цзиньпин должен призвать Путина завершить войну во время визита, - спикер Сунака

Фото: глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава КНР Си Цзиньпин должен использовать свой визит в Россию, чтобы поощрить российского диктатора Владимира Путина вывести свои войска с территории Украины.

Об этом заявил спикер премьер-министра Британии Риши Сунака, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, очевидно, будем приветствовать это", - заявил спикер Риши Сунака.

Спикер премьер-министра Британии добавил, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины - не является мирным соглашением вообще.

"Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как мы это делали раньше, присоединиться к другим странам мира и призвать Путина вывести свои войска", - добавил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно заявлению Кремля, глава КНР посетит Москву 20-22 марта. В ходе визита он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияКитайВойна в Украине