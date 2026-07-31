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Си Цзиньпин поставил армии Китая новую задачу к 2027 году, - Bloomberg

10:36 31.07.2026 Пт
1 мин
Чего хочет лидер Китая?
aimg Татьяна Степанова
Си Цзиньпин поставил армии Китая новую задачу к 2027 году, - Bloomberg Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
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Лидер Китая Си Цзиньпин поручил активизировать использование беспилотных технологий и искусственного интеллекта в армии Китая, стремясь создать передовые вооруженные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и китайское государственное агентство "Синьхуа".

Во время выступления перед военным руководством Си Цзиньпин отметил необходимость интеграции искусственного интеллекта и автономных систем в боевые операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Это заявление подчеркивает растущие опасения Пекина по поводу разрыва или конкуренции в сфере военных технологий из США, которые также активно инвестируют в использование ИИ и автономных систем.

Руководство Китая считает, что беспилотные платформы и искусственный интеллект изменят природу современных войн, поэтому армия должна адаптировать свои стратегии, обучение и подготовку кадров под новые реалии.

Согласие китайского лидера прозвучало на фоне подготовки НОАК к празднованию своего 100-летия в 2027 году - даты, к которой, по словам Си Цзиньпина, армия должна продемонстрировать значительный прогресс в развитии современных вооруженных сил.

Напомним, ранее мы сообщали, что Китай примет инициативу по созданию глобальных правил для искусственного интеллекта. Лидер КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество объединиться вокруг Пекина для управления новыми технологиями.

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