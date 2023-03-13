UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сі Цзіньпін пообіцяв просувати Китай до "возз'єднання" з Тайванем і згадав про "мир"

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (flickr com ennler)
Автор: Наталія Юрченко

Китай повинен "просуватися до возз'єднання" з Тайванем. У першу чергу Пекін розглядає "мирний шлях".

Відповідну заяву зробив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу на Всекитайських зборах народних представників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він вважає, що Китаю необхідне "національне возз'єднання та сутність національного відродження".

"Ми повинні активно протистояти зовнішнім силам та сепаратистській діяльності Тайваню за незалежність. Ми повинні неухильно просувати справу національного відродження та возз'єднання", - заявив Сі Цзіньпін.

Китайський лідер заявив, що необхідно сприяти "мирному шляху". Проте Сі Цзіньпін не виключив застосування сили та зброї.

Нагадаємо, Сі Цзіньпіна втретє обрали лідером Китаю. Він також знову обійняв посаду голови Центральної військової ради.

Раніше у МЗС Китаю натякнули, що можуть передати Росії зброю, оскільки США надають військову допомогу Тайваню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайСи ЦзиньпиньТайвань