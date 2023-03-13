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Сі Цзіньпін пообіцяв просувати Китай до "возз'єднання" з Тайванем і згадав про "мир"

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Пекін, Понеділок 13 березня 2023 10:05
Сі Цзіньпін пообіцяв просувати Китай до "возз'єднання" з Тайванем і згадав про "мир" Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (flickr com ennler)
Автор: Наталія Юрченко

Китай повинен "просуватися до возз'єднання" з Тайванем. У першу чергу Пекін розглядає "мирний шлях".

Відповідну заяву зробив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу на Всекитайських зборах народних представників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він вважає, що Китаю необхідне "національне возз'єднання та сутність національного відродження".

"Ми повинні активно протистояти зовнішнім силам та сепаратистській діяльності Тайваню за незалежність. Ми повинні неухильно просувати справу національного відродження та возз'єднання", - заявив Сі Цзіньпін.

Китайський лідер заявив, що необхідно сприяти "мирному шляху". Проте Сі Цзіньпін не виключив застосування сили та зброї.

Нагадаємо, Сі Цзіньпіна втретє обрали лідером Китаю. Він також знову обійняв посаду голови Центральної військової ради.

Раніше у МЗС Китаю натякнули, що можуть передати Росії зброю, оскільки США надають військову допомогу Тайваню.

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