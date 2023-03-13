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Си Цзиньпин пообещал продвигать Китай к "воссоединению" с Тайванем и вспомнил о "мире"

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Пекин, Понедельник 13 марта 2023 10:05
Си Цзиньпин пообещал продвигать Китай к "воссоединению" с Тайванем и вспомнил о "мире" Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (flickr com ennler)
Автор: Наталья Юрченко

Китай должен "продвигаться к воссоединению" с Тайванем. В первую очередь Пекин рассматривает "мирный путь".

Соответствующее заявление сделал лидер Китая Си Цзиньпин во время выступления на Всекитайском собрании народных представителей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он считает, что Китаю необходимо "национальное воссоединение и сущность национального возрождения".

"Мы должны активно противостоять внешним силам и сепаратистской деятельности Тайваня за независимость. Мы должны неукоснительно продвигать дело национального возрождения и воссоединения", - заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер заявил, что необходимо способствовать "мирному пути". Однако Си Цзиньпин не исключил применения силы и оружия.

Напомним, Си Цзиньпина в третий раз избрали лидером Китая. Он также снова занял должность председателя Центрального военного совета.

Ранее в МИД Китая намекнули, что могут передать России оружие, поскольку США оказывают военную помощь Тайваню.

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