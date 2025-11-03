Сі Цзіньпін подарував лідеру Південної Кореї два смартфони Xiaomi і пожартував про шпигунство

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron’s.

1 листопада глави двох держав зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сеулі. Сі Цзіньпін подарував Лі два смартфони Xiaomi з екранами корейського виробництва.

Під час вручення подарунків Лі жартома поцікавився, чи є у пристроях безпечна лінія зв’язку. На що китайський лідер, усміхаючись, відповів: "Вам варто перевірити, чи немає там бекдору". Обидва політики розсміялися, а присутні зустріли цей обмін репліками оплесками.

Прессекретар південнокорейського президента Кім Нам Джун пояснив, що такий жарт став можливим завдяки теплій атмосфері та довірливим стосункам, які сформувалися між лідерами після кількох зустрічей і неформального спілкування.

Водночас він зазначив, що поки невідомо, чи Лі Дже Мьон буде користуватися подарованими телефонами.

Зазначимо, у мережі неодноразово лунали підозри, що китайські технологічні компанії, зокрема Xiaomi, можуть збирати дані користувачів і передавати їх уряду Китаю.