Си Цзиньпин подарил лидеру Южной Кореи два смартфона Xiaomi и пошутил о шпионаже

Лидер Китая Си Цзиньпин пошутил с президентом Южной Кореи Ли Дже Мёном, посоветовав проверить подаренные им смартфоны на наличие шпионского оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.

1 ноября главы двух государств встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сеуле. Си Цзиньпин подарил Ли два смартфона Xiaomi с экранами корейского производства.

Во время вручения подарков Ли в шутку поинтересовался, есть ли в устройствах безопасная линия связи. На что китайский лидер, улыбаясь, ответил: "Вам стоит проверить, нет ли там бэкдора". Оба политика рассмеялись, а присутствующие встретили этот обмен репликами аплодисментами.

Пресс-секретарь южнокорейского президента Ким Нам Джун объяснил, что такая шутка стала возможной благодаря теплой атмосфере и доверительным отношениям, которые сформировались между лидерами после нескольких встреч и неформального общения.

В то же время он отметил, что пока неизвестно, будет ли Ли Дже Мён пользоваться подаренными телефонами.

Отметим, в сети неоднократно звучали подозрения, что китайские технологические компании, в частности Xiaomi, могут собирать данные пользователей и передавать их правительству Китая.