ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Си Цзиньпин подарил лидеру Южной Кореи два смартфона Xiaomi и пошутил о шпионаже

Китай, Понедельник 03 ноября 2025 16:22
UA EN RU
Си Цзиньпин подарил лидеру Южной Кореи два смартфона Xiaomi и пошутил о шпионаже Фото: Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Лидер Китая Си Цзиньпин пошутил с президентом Южной Кореи Ли Дже Мёном, посоветовав проверить подаренные им смартфоны на наличие шпионского оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.

1 ноября главы двух государств встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сеуле. Си Цзиньпин подарил Ли два смартфона Xiaomi с экранами корейского производства.

Во время вручения подарков Ли в шутку поинтересовался, есть ли в устройствах безопасная линия связи. На что китайский лидер, улыбаясь, ответил: "Вам стоит проверить, нет ли там бэкдора". Оба политика рассмеялись, а присутствующие встретили этот обмен репликами аплодисментами.

Пресс-секретарь южнокорейского президента Ким Нам Джун объяснил, что такая шутка стала возможной благодаря теплой атмосфере и доверительным отношениям, которые сформировались между лидерами после нескольких встреч и неформального общения.

В то же время он отметил, что пока неизвестно, будет ли Ли Дже Мён пользоваться подаренными телефонами.

Отметим, в сети неоднократно звучали подозрения, что китайские технологические компании, в частности Xiaomi, могут собирать данные пользователей и передавать их правительству Китая.

Бекдор (англ. backdoor) - это скрытый способ получения доступа к компьютеру, серверу или программному обеспечению, который обходит обычные механизмы аутентификации и безопасности. Такой доступ может быть создан намеренно разработчиками для технического обслуживания или восстановления системы, но чаще всего бэкдоры используются хакерами для несанкционированного контроля над устройствами или сетями.

После установки бэкдора злоумышленник может удаленно выполнять команды, похищать данные, изменять настройки или устанавливать другое вредоносное программное обеспечение. Обнаружить бэкдор обычно сложно, ведь он работает незаметно, маскируясь под легитимные процессы. Именно поэтому их наличие представляет серьезную угрозу для кибербезопасности пользователей и организаций.

Ранее мы писали, что сотни тысяч смартфонов Xiaomi вскоре перестанут получать обновления.

Смартфонами можно продолжать пользоваться, однако защита снижается, а впоследствии возможны проблемы с совместимостью приложений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Южная Корея Xiaomi
Новости
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа