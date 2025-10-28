ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Сі Цзіньпін націлився схилити Трампа до послаблення підтримки Тайваню

Китай, США, Вівторок 28 жовтня 2025 08:30
UA EN RU
Сі Цзіньпін націлився схилити Трампа до послаблення підтримки Тайваню Ілюстративне фото: Сі Цзіньпін націлився схилити Трампа до послаблення підтримки Тайваню (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Зустріч лідерів США і Китаю намічена на четвер, і увага зосереджена на Тайвані та торгових питаннях, де обидві сторони прагнуть узгодити стратегічні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Південній Кореї. Основною метою переговорів стане обговорення Тайваню і торгівельних відносин між двома країнами.

За інформацією The New York Times, китайська сторона прагнутиме переконати Трампа пом'якшити підтримку Тайваню з боку США, що могло б зміцнити позицію Пекіна на міжнародній арені.

Фокус на торгівлі

Трамп заявив, що на зустрічі хоче зосередитися на торгівельних питаннях, навіть якщо Сі Цзіньпін порушуватиме тему Тайваню.

Президент США зазначив, що Тайвань недостатньо вкладається у власну оборону і посідає домінуюче становище у виробництві напівпровідників, що, на його думку, вимагає перегляду підходу США.

Тиск щодо Тайваню

Аналітики зазначають, що китайські чиновники можуть використати зустріч для того, щоб змусити Трампа уточнити позицію США щодо Тайваню.

Очікується, що Сі спробує домогтися, щоб США публічно заявили про невизнання незалежності острова, що відповідало б позиції попередніх адміністрацій і було б схвалено Пекіном.

Стратегічна значущість зустрічі

Експерти вважають, що результати переговорів можуть визначити майбутню динаміку відносин між США і Китаєм. Сторони спробують збалансувати торгівельні інтереси з геополітичними питаннями, включно з безпекою Тайваню і напівпровідниковою галуззю.

Підсумки зустрічі можуть стати важливим індикатором того, як США вибудовуватимуть стратегію в Азії найближчими роками.

Нагадуємо, що російський лідер Володимир Путін заявив про готовність провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом, однак конкретної дати переговорів поки що не визначено.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом для обговорення питань поставок російської нафти в країну та їхньої важливості для Угорщини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Сі Цзіньпін Тайвань
Новини
Росія стягнула найбільше сил до Покровська, в місті тривають бої, - Зеленський
Росія стягнула найбільше сил до Покровська, в місті тривають бої, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію