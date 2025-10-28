Сі Цзіньпін націлився схилити Трампа до послаблення підтримки Тайваню

Зустріч лідерів США і Китаю намічена на четвер, і увага зосереджена на Тайвані та торгових питаннях, де обидві сторони прагнуть узгодити стратегічні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times .

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Південній Кореї. Основною метою переговорів стане обговорення Тайваню і торгівельних відносин між двома країнами.

За інформацією The New York Times, китайська сторона прагнутиме переконати Трампа пом'якшити підтримку Тайваню з боку США, що могло б зміцнити позицію Пекіна на міжнародній арені.

Фокус на торгівлі

Трамп заявив, що на зустрічі хоче зосередитися на торгівельних питаннях, навіть якщо Сі Цзіньпін порушуватиме тему Тайваню.

Президент США зазначив, що Тайвань недостатньо вкладається у власну оборону і посідає домінуюче становище у виробництві напівпровідників, що, на його думку, вимагає перегляду підходу США.

Тиск щодо Тайваню

Аналітики зазначають, що китайські чиновники можуть використати зустріч для того, щоб змусити Трампа уточнити позицію США щодо Тайваню.

Очікується, що Сі спробує домогтися, щоб США публічно заявили про невизнання незалежності острова, що відповідало б позиції попередніх адміністрацій і було б схвалено Пекіном.

Стратегічна значущість зустрічі

Експерти вважають, що результати переговорів можуть визначити майбутню динаміку відносин між США і Китаєм. Сторони спробують збалансувати торгівельні інтереси з геополітичними питаннями, включно з безпекою Тайваню і напівпровідниковою галуззю.

Підсумки зустрічі можуть стати важливим індикатором того, як США вибудовуватимуть стратегію в Азії найближчими роками.