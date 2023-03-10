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Сі Цзіньпін має поговорити із Зеленським, якщо Китай хоче миру в Україні, - МЗС Канади

Фото: глава МЗС Канади Мелані Жолі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має поговорити з президентом Володимиром Зеленським, якщо він справді хоче миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Канади Мелані Жолі, яку приводить LaPresse.

"Якщо Китай дійсно хоче відігравати роль у мирних переговорах щодо України, то насамперед має відбутися розмова між двома лідерами", - сказала міністр.

За її словами, Зеленський в особистій бесіді з нею раніше вказав, що досі не зустрівся з головою Китаю.

Як зазначила глава МЗС Канади, вона довела до свого китайського колеги, що Сі Цзіньпін нарешті має провести розмову з президентом Зеленським.

Нагадаємо, нещодавно під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У Пекіні ухилилися від прямої відповіді на питання щодо можливості двосторонньої розмови президента Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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Володимир ЗеленськийКитайКанадаСи ЦзиньпиньВійна в Україні