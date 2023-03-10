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Си Цзиньпин должен поговорить с Зеленским, если Китай хочет мира в Украине, - МИД Канады

Фото: глава МИД Канады Мелани Жоли (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Лидер Китая Си Цзиньпин должен поговорить с президентом Владимиром Зеленским, если он действительно хочет мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Канады Мелани Жоли, которое приводит LaPresse.

"Если Китай действительно хочет играть роль в мирных переговорах по Украине, то, прежде всего, должен состояться разговор между двумя лидерами", - сказала министр.

По ее словам, Зеленский в личной беседе с ней ранее указал, что до сих пор не встретился с главой Китая.

Как отметила глава МИД Канады, она довела до своего китайского коллеги, что Си Цзиньпин наконец-то должен провести разговор с президентом Зеленским.

Напомним, недавно во время обширной пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

В Пекине уклонились от прямого ответа на вопрос о возможности двустороннего разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином.

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