Сі Цзіньпін доручив Фіцо просувати китайські інтереси в Євросоюзі

Фото: Сі Цзіньпін і Роберт Фіцо (gb.china-embassy.gov.cn)
Автор: Олександр Білоус

Голова КНР Сі Цзіньпін подякував Словаччині за "прихильність" дружбі з Китаєм. Він висловив сподівання, що Братислава й надалі допомагатиме Пекіну у зміцненні відносин із Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сі Цзіньпін зазначив, що міжнародне співтовариство потребує єдності та співпраці як ніколи раніше. Про це він заявив прем'єр-міністру Роберту Фіцо, який був присутній на військовому параді в Пекіні.

Роль у суперечці про тарифи

Китай розраховує, що окремі країни ЄС відстоюватимуть його інтереси на тлі введених Брюсселем мит на китайські електромобілі. Словаччина виявилася однією з п'яти країн Євросоюзу, які виступили проти цих заходів.

Сі Цзіньпін наголосив, що сподівається на "позитивну" роль Словаччини в просуванні діалогу між Китаєм і ЄС.

Економічні інтереси

Фіцо раніше заявляв, що хоче перевести відносини з Китаєм у "швидкісний режим". Словаччина, як і Угорщина, прагне залучити інвестиції китайських компаній, орієнтованих на європейський ринок.

Однак на відміну від Будапешта, Братислава поки що не змогла отримати значні вигоди від співпраці з КНР. Лише минулого року відносини вдалося вивести на рівень стратегічного партнерства.

Угорський досвід

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що 2024 року близько 31% китайських інвестицій у Європу припало на його країну. Він представляв Віктора Орбана на параді в Пекіні і провів переговори з главою МЗС КНР Ван Ї.

При цьому Угорщина і Словаччина підтримують тісні зв'язки з Росією. Москва залишається ключовим постачальником нафти для Словаччини.

 

Політичний контекст

Фіцо в п'ятницю зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше цього тижня він говорив Володимиру Путіну про намір нормалізувати відносини з Кремлем.

Це відбувається на тлі зусиль ЄС скоротити залежність від російської енергетики у відповідь на вторгнення РФ в Україну 2022 року.

