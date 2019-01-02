Си Цзиньпин допускает силовое возвращение Тайваня в Китай

Фото: Си Цзиньпин (flickr.com/poroshenkopetro)

Китай не может пообещать не использовать силу для возвращения Тайваня

Глава Китая Си Цзиньпин заявил о возможном использовании силы при возвращении Тайваня в состав КНР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Си Цзиньпина, он "не может пообещать отказаться от использования силы и сохраняет за собой право использовать все возможные меры" для возвращения Тайваня в состав Китая.

Лидер КНР также подчеркнул, что большинство жителей Тайваня понимают, что возможная независимость острова может стать "настоящей катастрофой".

"Китай не станет атаковать китайский народ и приложит максимум усилий для достижения цели мирного присоединения", - добавил Си Цзиньпин.

Напомним, что в октябре 2018 года в столице Тайваня Тайбэй прошли митинги, на которых требовали официальной независимости острова от Китайской народной республики.

По данным Formosa Alliance, которые являются организаторами акции, участие в ней приняло около 100 тыс. лиц. Люди вышли с плакатами, которые имели надписи "Скажи нет Китаю" и "Нет преследованиям".

Добавим, что вчера, 1 января 2019, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью рассказал, что передача Курильских островов Японии не должна вызвать проблем у граждан РФ, проживающих на этих территориях.