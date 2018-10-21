На Тайвані тисячі людей вимагають незалежності від Китаю

Фото: мітинг в столиці Тайваня (twitter.com/emilycardinali)

Десятки тисяч людей вимагають проведення референдуму про незалежність Тайваню від КНР

В столиці Тайваню Тайбей пройшли мітинги, на яких вимагали офіційної незалежності острову від Китайської народної республіки (КНР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Мітингувальники зібрались під будівлею правлячої Демократичної прогресивної партії й закликали її виступити проти анексії КНР й провести референдум про незалежність.

За даними Formosa Alliance, які є організаторами акції, участь у ній взяло близько 100 тис. осіб. Люди вийшли з плакатами, які мали написи "Скажи ні Китаю" й "Ні переслідуванням".

Голова організації Ку Пейхунг, який підтримується колишніми президентами Тайваню Лі Денхуей та Чень Шуйбянь, заявив, що Китай повинен припинити переслідування Тайваню, а тайванці повинні стати власними господарями.

Нагадаємо, у Лондоні тисячі людей вимагають провести другий референдум щодо Brexit. Очікується, що суботній протест стане найбільшим зібранням людей, які вимагають провести референдум щодо фінальної угоди з ЄС і найбільшим протестом супротивників Brexit за останні 2 роки.