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Сі Цзіньпін допускає силове повернення Тайваню до Китаю

Новини » Політика    02.01.2019 - 12:06
Сі Цзіньпін допускає силове повернення Тайваню до Китаю
Фото: Сі Цзіньпін (flickr.com/poroshenkopetro)

Китай не може пообіцяти не використовувати силу для повернення Тайваню

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив про можливе використання сили при поверненні Тайваню до складу КНР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Сі Цзіньпіна, він "не може пообіцяти відмовитися від використання сили і зберігає за собою право використовувати всі можливі міри" для повернення Тайваню в склад Китаю.

Лідер КНР також підкреслив, що більшість жителів Тайваню розуміють, що можлива незалежність острова може стати "справжньою катастрофою".

"Китай не стане атакувати китайський народ і докладе максимум зусиль для досягнення цілі мирного приєднання", - додав Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, що у жовтні 2018 року в столиці Тайваню Тайбей пройшли мітинги, на яких вимагали офіційної незалежності острову від Китайської народної республіки.

За даними Formosa Alliance, які є організаторами акції, участь у ній взяло близько 100 тис. осіб. Люди вийшли з плакатами, які мали написи "Скажи ні Китаю" й "Ні переслідуванням".

Додамо, що вчора, 1 січня 2019, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе в інтерв’ю розповів, що передання Курильських островів Японії не повинно викликати проблем у громадян РФ, що мешкають на цих територіях. 

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