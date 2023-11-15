Сі Цзіньпін - Байдену: Земля достатньо велика, щоб обидві країни могли досягти успіху

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо БАйденом заявив, що на планеті Земля достатньо місця для успіху обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі лідерів держав.

Сі зауважив, що відносини між Китаєм і США останні 50 років були напружені, а країни зіштовхувались з проблемами того чи іншого роду.

"Проте ми продовжували рухатися вперед серед поворотів. Для двох великих країн, таких як Китай і Сполучені Штати, відвернутися одна від одної - не вихід...", - зазначив він.

Зустріч лідерів США і Китаю

Нагадаємо, Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на американській території вперше за шість років. Востаннє китайський лідер відвідував Штати, коли президентом був Дональд Трамп.

Байден і Сі Цзіньпін, як очікується, порушать глобальні питання, а саме: конфлікт на Близькому Сході, вторгнення Росії в Україну, зв'язок КНДР з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торгово-економічні відносини.

Сам Байден раніше заявляв, що його ціллю на перемовинах буде покращення відносин з Китаєм на тлі напруженостей у відносинах, пов'язаних, зокрема, з питанням Тайваню.

Детальніше про очікування від перемовин між лідером Китаю та США читайте в матеріалі РБК-Україна "Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: чого чекати від саміту у Сан-Франциско".

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