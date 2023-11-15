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Си Цзиньпин - Байдену: Земля достаточно велика, чтобы обе страны могли добиться успеха

Среда 15 ноября 2023 22:20
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Си Цзиньпин - Байдену: Земля достаточно велика, чтобы обе страны могли добиться успеха Фото: Си Цзиньпин и Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что на планете Земля достаточно места для успеха обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на трансляцию встречи лидеров государств.

Си отметил, что отношения между Китаем и США в последние 50 лет были напряжены, а страны сталкивались с проблемами того или иного рода.

"Однако мы продолжали двигаться вперед среди поворотов. Для двух больших стран, таких как Китай и Соединенные Штаты, отвлечься друг от друга - не выход...", - отметил он.

Встреча лидеров США и Китая

Напомним, Байден и Си Цзиньпин встретились на американской территории впервые за шесть лет. В последний раз китайский лидер посещал Штаты, когда президентом был Дональд Трамп.

Байден и Си Цзиньпин, как ожидается, поднимут глобальные вопросы, а именно: конфликт на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину, связь КНДР с РФ, Тайвань, права человека, искусственный интеллект, а также торгово-экономические отношения.

Сам Байден ранее заявлял, что его целью на переговорах будет улучшение отношений с Китаем на фоне напряженности в отношениях, связанных, в частности, с вопросом Тайваня.

Детальнее об ожиданиях от переговоров между лидером Китая и США читайте в материале РБК-Украина "Встреча Байдена и Си Цзиньпина: чего ждать от саммита в Сан-Франциско".

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Китай Си Цзиньпинь
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