Сі – Путіну: світ у хаосі, але дружба між Китаєм та Росією буде непорушною

Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що міжнародна ситуація охоплена хаосом, але стратегічне партнерство Пекіна з Москвою є силою стабільності на тлі найзначніших змін за останнє століття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Наразі світ переживає небачені за останні сто років зміни, міжнародна обстановка переплетена з хаосом. Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться", - сказав Сі Цзіньпін Путіну у російському місті Казань на відкритті саміту БРІКС.
Він також заявив, що співпраця у групі БРІКС є "найважливішою платформою для солідарності та співпраці між країнами з ринком, що формується, і країнами, що розвиваються, в сучасному світі". Він сказав, що це "головна сила у сприянні реалізації рівноправної та впорядкованої глобальної багатополярності, а також інклюзивної та толерантної економічної глобалізації".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що Росія не змогла б довго вести повномасштабну війну проти України без допомоги Китаю. Пекін має понести відповідальність за підтримку країни-агресора.
Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на сильному занепокоєнні США з приводу підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Блінкен заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.