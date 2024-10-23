Си – Путину: мир в хаосе, но дружба между Китаем и Россией будет незыблемой

"В настоящее время мир переживает невиданные за последние сто лет перемены, международная обстановка переплетена с хаосом. Но я твердо верю, что дружба между Китаем и Россией будет продолжаться на протяжении поколений, и ответственность великих стран перед своими народами не изменится", — сказал Си Цзиньпин Путину в российском городе Казань на открытии саммита БРИКС.

Он также заявил, что сотрудничество в группе БРИКС является "важнейшей платформой для солидарности и сотрудничества между странами с формирующимся рынком и развивающимися странами в современном мире". Он сказал, что это "главная сила в содействии реализации равноправной и упорядоченной глобальной многополярности, а также инклюзивной и толерантной экономической глобализации".