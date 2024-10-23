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Сі – Путіну: світ у хаосі, але дружба між Китаєм та Росією буде непорушною

Середа 23 жовтня 2024 06:26
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Сі – Путіну: світ у хаосі, але дружба між Китаєм та Росією буде непорушною Фото: Лідер КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що міжнародна ситуація охоплена хаосом, але стратегічне партнерство Пекіна з Москвою є силою стабільності на тлі найзначніших змін за останнє століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наразі світ переживає небачені за останні сто років зміни, міжнародна обстановка переплетена з хаосом. Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться", - сказав Сі Цзіньпін Путіну у російському місті Казань на відкритті саміту БРІКС.

Він також заявив, що співпраця у групі БРІКС є "найважливішою платформою для солідарності та співпраці між країнами з ринком, що формується, і країнами, що розвиваються, в сучасному світі". Він сказав, що це "головна сила у сприянні реалізації рівноправної та впорядкованої глобальної багатополярності, а також інклюзивної та толерантної економічної глобалізації".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що Росія не змогла б довго вести повномасштабну війну проти України без допомоги Китаю. Пекін має понести відповідальність за підтримку країни-агресора.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на сильному занепокоєнні США з приводу підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Блінкен заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу".

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