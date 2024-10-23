Сі – Путіну: світ у хаосі, але дружба між Китаєм та Росією буде непорушною

Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що міжнародна ситуація охоплена хаосом, але стратегічне партнерство Пекіна з Москвою є силою стабільності на тлі найзначніших змін за останнє століття.

"Наразі світ переживає небачені за останні сто років зміни, міжнародна обстановка переплетена з хаосом. Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться", - сказав Сі Цзіньпін Путіну у російському місті Казань на відкритті саміту БРІКС.

Він також заявив, що співпраця у групі БРІКС є "найважливішою платформою для солідарності та співпраці між країнами з ринком, що формується, і країнами, що розвиваються, в сучасному світі". Він сказав, що це "головна сила у сприянні реалізації рівноправної та впорядкованої глобальної багатополярності, а також інклюзивної та толерантної економічної глобалізації".