Си – Путину: мир в хаосе, но дружба между Китаем и Россией будет незыблемой
Лидер КНР Си Цзиньпин сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что международная ситуация охвачена хаосом, но стратегическое партнерство Пекина с Москвой является силой стабильности на фоне самых значительных изменений за последнее столетие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"В настоящее время мир переживает невиданные за последние сто лет перемены, международная обстановка переплетена с хаосом. Но я твердо верю, что дружба между Китаем и Россией будет продолжаться на протяжении поколений, и ответственность великих стран перед своими народами не изменится", — сказал Си Цзиньпин Путину в российском городе Казань на открытии саммита БРИКС.
Он также заявил, что сотрудничество в группе БРИКС является "важнейшей платформой для солидарности и сотрудничества между странами с формирующимся рынком и развивающимися странами в современном мире". Он сказал, что это "главная сила в содействии реализации равноправной и упорядоченной глобальной многополярности, а также инклюзивной и толерантной экономической глобализации".
Напомним, ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Россия не смогла бы долго вести полномасштабную войну против Украины без помощи Китая, Пекин должен понести ответственность за поддержку страны-агрессора.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул сильную обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. Блинкен заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла".
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