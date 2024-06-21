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Швидше за будь-яку країну. Кулеба заявив про рекорд на шляху України до ЄС

Фото: Дмитро Кулеба, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна встановила рекорд на шляху від заявки на членство до Європейського союзу (ЄС) до початку переговорів. Цей шлях був швидшим, ніж у будь-якої країни-кандидата в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу, якого цитує відомство.

Міністр привітав схвалення країнами-членами ЄС переговорних рамок про вступ України до блоку. Він відзначив, що шлях країни не був легким та включав революцію й війну. 

"Україна також встановила рекорд, пройшовши шлях від заявки на членство в ЄС до початку переговорів трохи більше ніж за два роки - швидше, ніж будь-яка інша країна-кандидат в історії", - додав Кулеба. 

За словами міністра, Україна старанно виконувала всі вимоги й впроваджувала критичні реформи задля наближення цього дня.  

"Як член ЄС, Україна зміцнюватиме безпеку та процвітання для всіх європейців, а також реалізує нашу спільну мрію жити на континенті свободи, процвітання та миру", - наголосив він. 

Вступ України до ЄС 

28 лютого 2022 року, незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на вступ до ЄС. Вже у червні Європейська рада надала країні статус кандидата на інтеграцію до блоку. Це, своєю чергою, зробило Україну першою країною, яка отримала такий статус під час війни.

У грудні 2023 року, зробивши значний крок уперед на шляху до членства в ЄС, Україна отримала "зелене світло" на початок офіційних переговорів. Вже сьогодні, 21 червня, посли ЄС дали "принципову згоду" на відкриття переговорів з Україною та Молдовою. . 

Вступ Молдови до ЄС 

Варто також додати й те, що Молдова, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, подала свою кандидатуру на вступ до ЄС вже 3 березня 2022 року. Також у червні разом з Україною вона отримала статус кандидата на інтеграцію. 

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