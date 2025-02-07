Швидкого припинення бойових дій в Україні не буде, - глава МЗС Британії

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та українськими високопосадовцями в Києві Ламмі зазначив, що, попри зусилля адміністрації США щодо сприяння завершенню конфлікту, переговори про завершення бойових дій в Україні не відбудуться найближчим часом.

"Я не впевнений, що до мирних переговорів залишилися тижні. І я кажу це, тому що наша оцінка, яку, я впевнений, поділяють і США, полягає в тому, що Путін не демонструє абсолютно ніякого апетиту до переговорів і до припинення цієї війни", - заявив він.

Міністр також підкреслив, що, на його думку, бойові дії триватимуть ще кілька місяців, адже українські військові продовжують боротися за майбутнє своєї країни.

"Українці чітко усвідомлюють, що не може бути ніякого припинення вогню до переговорів. Тому я не очікую припинення вогню в цій війні найближчим часом. Я дуже чітко усвідомлюю, що Путін на даний момент не демонструє жодного бажання вести переговори. І тому, на жаль, я думаю, що ця війна на виснаження триватиме ще кілька місяців", - додав Леммі.