Швидкого миру не буде? Bloomberg дізнався, скільки ще може тривати війна США та Ірану

За словами чинних і колишніх посадовців зі США, Ірану та Європи, війна міс США та Іраном затягнеться, ймовірно, ще на кілька місяців, оскільки сторони не можуть вийти з глухого кута щодо Ормузької протоки та досягти тривалої угоди про припинення вогню

Джерела, які підтримують контакти з високопосадовцями обох країн, вважають, що найближчим часом ситуація навряд чи зміниться. На їхню думку, конфлікт і надалі розвиватиметься за вже знайомим сценарієм: локальні бойові дії, короткі паузи та нові зіткнення.

Чому Ормузька протока залишається головною перепоною

Головним каменем спотикання залишається Ормузька протока. Іран наполягає на праві контролювати рух суден через цей стратегічний морський шлях і стягувати збори з танкерів та інших суден, які прямують до Перської затоки.

Водночас, за словами співрозмовників агентства, президент США Дональд Трамп не готовий поступитися у цьому питанні й навряд чи погодиться на компроміс, поки Тегеран не змінить свою позицію.

Через Ормузьку протоку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Саме тому контроль над нею Іран розглядає як один із ключових важелів впливу на США та гарантію власної безпеки.

Чи можлива масштабна ескалація

Співрозмовники Bloomberg також стверджують, що в Тегерані переконані: Вашингтон не піде на масштабну ескалацію через ризик різкого стрибка цін на нафту та можливі наслідки для союзників США в Перській затоці.

За словами одного з джерел, різке зростання вартості нафти понад 100 доларів за барель стало однією з причин, через яку Трамп призупинив щоденні авіаудари по Ірану та знову зробив ставку на дипломатію.

Водночас речниця Білого дому Анна Келлі відкинула твердження анонімних джерел щодо мотивів американського президента.

"Коментарі анонімних джерел, які вдають, нібито вони обізнані з думками президента Трампа, слід відкидати як суцільні спекуляції, - заявила вона. - Лише головнокомандувач знає, що він робитиме далі".

Попри це, джерела видання вважають, що жодна зі сторін не прагне повернення до масштабної війни, яка вирувала навесні. Найімовірніше, бойові дії продовжаться з меншою інтенсивністю, а паралельно триватимуть непрямі переговори за посередництва інших держав, насамперед Оману.