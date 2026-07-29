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"Ми виб'ємо з них усе лайно": Трамп жорстко відреагував на атаку Ірану

16:06 29.07.2026 Ср
2 хв
Ринок нафти миттєво відреагував на погрози американського лідера
aimg Марія Науменко
"Ми виб'ємо з них усе лайно": Трамп жорстко відреагував на атаку Ірану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп різко відреагував на атаку Ірану по американських військових і пригрозив Тегерану жорсткою відповіддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News, відео якого опублікував у соцмережі X журналіст Ерік Догерті.

Трамп переглянув відеозапис нападу, на якому американські військові в режимі реального часу відбивали ракетну атаку.

Коментуючи дії Ірану, президент США використав жорсткі висловлювання.

"Ми виб'ємо з них усе лайно", - заявив Трамп.

Також він пообіцяв завдати Ірану потужного удару.

"Ми завдамо їм потужного удару. Їм дістанеться по повній", - наголосив президент США.

На тлі цих заяв інвестори почали активніше скуповувати нафтові контракти, побоюючись подальшої ескалації на Близькому Сході. Як видно з даних біржі ICE Futures Europe, ф'ючерси на нафту Brent різко зросли й перевищили позначку 90 доларів за барель, демонструючи стрибок більш ніж на 7% протягом дня.

Побоювання ринку пов'язані з тим, що подальше загострення конфлікту між США та Іраном може вплинути на постачання нафти з регіону, який є одним із ключових для світового енергетичного ринку.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня Іран випустив балістичні ракети по американській базі в Йорданії.

За даними CENTCOM, усі цілі були перехоплені, однак атака стала першою після оголошеної минулого тижня паузи в обміні ударами між США та Іраном.

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