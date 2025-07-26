Швидко жирніє волосся? Ось три речі у домі, які в цьому винні
Швидке жирніння волосся може бути не лише наслідком роботи сальних залоз, а й результатом контакту з брудними предметами. Гребінці, наволочки, телефони та рушники накопичують жир, пил і бактерії, які потрапляють на волосся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Mirror.
Чому волосся швидко жирніє
Немає нічого більш неприємного, ніж прокинутися готовим до нового дня та помітити, що волосся виглядає жирним. Шкіра голови виробляє шкірне сало (жир) та збирає піт, бруд і пил, тому регулярне миття є важливим.
Однак деякі люди помічають, що навіть після миття волосся та скрабування шкіри голови їхнє волосся знову швидко виглядає млявим і жирним.
До того ж люди з тонким волоссям мають меншу площу поверхні для поглинання олій, що виробляються шкірою голови, що призводить до накопичення.
Часто люди намагаються змінити своє волосся, а саме зменшують частоту миття волосся в надії навчити шкіру голови виробляти менше жиру з часом. Однак, це не допоможе, варто просто його якісно мити та підібрати правильний догляд.
Варто розуміти, що вироблення шкірного сала у волоссі є генетично обумовленим.
Які речі варто часто очищати
Гребінці
Мертві клітини шкіри можуть накопичуватися на вашому гребінці. Тому, коли ви розчісуєте волосся брудною щіткою або гребінцем, ви знову відкладаєте жир назад у шкіру голови.
Постільна білизна
Ще однією обов’язковою умовою є прання брудних наволочок. Якщо у вас жирне волосся, слід прати наволочки принаймні раз на тиждень або кожні два-три дні.
Варто очищати та відлущувати шкіру голови гліколевою кислотою та використовувати фен, а не дозволяти волоссю висихати природним шляхом. Фен може допомогти поглинути частину олії з вашого волосся та зробити його менш жирним.
Телефон
Якщо ви часто прикладаєте телефон до вуха і волосся торкається до нього, то гаджет теж варто часто очищати, адже на ньому багато бактерій.
Вас може зацікавити
- Розкрито секрет правильного миття голови, про який мало хто знає
- Іспанські вчені створили препарат, який повертає волосся
- Головна помилка з мокрим волоссям, яка призводить до облисіння
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.