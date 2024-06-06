"Швидко відновити неможливо". В "Укренерго" відповіли, скільки займе ремонт ТЕС та ГЕС

Він зазначив, що на ТЕС та ГЕС зараз спостерігається найбільш критична ситуація. Але це не означає, що енергоблоки на станціях знищені назавжди.

"Конкретно в цьому моменті - у нас справді історичний рекорд того, наскільки низька потужність на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях - масштаб теж глобальний для цих пошкоджень. Можна сказати, що немає практично жодної ГЕС, яка не була пошкоджена", - розповів Кудрицький.

Він додав, що дефіцити, які спостерігаються в енергосистемі, не може покрити навіть достатньо потужний імпорт з країн Євросоюзу. Це - наслідок російських атак на ГЕС та ТЕС.

"І погана новина про те, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше - місяці, іноді - роки", – наголосив Кудрицький.