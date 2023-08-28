Швидко і в один момент. У Зеленського спрогнозували закінчення війни в Україні

"Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров‘ю. У міру просування на півдні та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду. Зрештою все закінчиться швидко і в один момент - так само, як і почалося", - запевнив він.

За словами Подоляка, річ у тому, що наразі уся внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він "іще не програв війну".

"У Кремлі розуміють невідворотне: що більше Росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму", - каже він.

На думку Подоляка, вбивство ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та підготовка нової мобілізації у Росії для насичення фронту - це лише "виграш часу".

Смерть Пригожина

23 серпня у Тверській області Росії розбився літак, на борту якого перебували 10 осіб, у тому числі й засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Раніше Подоляк заявляв, що аварія з літаком керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина є уроком для всіх, хто вірить у можливість переговорного процесу з російським диктатором Володимиром Путіним. Нагадаємо, раніше Пригожин ініціював бунт за участю "вагнерівців" у Росії, не дійшовши до Москви 200 км.

Детальніше про аварію, в якій загинув Пригожин - читайте у матеріалі РБК-Україна.