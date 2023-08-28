Быстро и в один момент. У Зеленского спрогнозировали окончание войны в Украине

"Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на юге и выхода украинских сил на админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент - так же, как и началось", - заверил он.

По словам Подоляка, дело в том, что вся внутренняя легитимность Путина строится на убеждении российских элит, что он "еще не проиграл войну".

"В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", - говорит он.

По мнению Подоляка, убийство основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и подготовка новой мобилизации в России для насыщения фронта - это только "выигрыш времени".

Смерть Пригожина

23 августа в Тверской области России разбился самолет, на борту которого находились 10 человек, в том числе и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Ранее Подоляк заявлял, что авария с самолетом руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина является уроком всем, кто верит в возможность переговорного процесса с российским диктатором Владимиром Путиным. Напомним, ранее Пригожин инициировал бунт с участием "вагнеровцев" в России, не дойдя до Москвы 200 км.

Подробнее об аварии, в которой погиб Пригожин - читайте в материале РБК-Украина.