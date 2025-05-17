Швидкий удар і відхід: як Нацгвардія модернізувала РСЗВ на базі HMMWV

Національна гвардія України активно нарощує бойові спроможності, впроваджуючи нове та адаптуючи наявне озброєння до вимог сучасної війни. Зокрема, модернізує РСЗВ.
Про це розповів командував Нацгвардії Олександр Півненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.
"Нова 122-мм установка, розроблена на базі автомобіля HMMWV, успішно пройшла випробування у 2024 році та була доопрацьована з урахуванням практичного бойового досвіду, побажань і відгуків від наших підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Півненко зазначив, що така РЗСВ не лише підвищує ефективність вогневої підтримки, але й демонструє інноваційний підхід до переозброєння.
Зокрема, система базується на платформі HMMWY, яка забезпечує виняткову мобільність і прохідність. Завдяки відносно легкій конструкції та потужному двигуну, установка здатна розвивати швидкість до 100 км/год і долати складну місцевість, в тому числі бездоріжжя.
"Компактні габарити роблять систему малопомітною для ворожих засобів розвідки, що дозволяє реалізовувати тактику швидких ударів із подальшим відходом", - пише командувач Нацгвардії.
За його словами, максимальна дальність стрільби становить до 40 км (залежно від типу боєприпасів), а пусковий модуль вміщує до 6 ракет калібру 122 мм, що забезпечує достатню щільність вогню.
Як наголосив Півненко, ключовою особливістю модернізації стала інтеграція сучасних цифрових систем управління вогнем і наведення.
"Нова система оснащена автоматизованим комплексом, який скорочує час від виявлення цілі до відкриття вогню до лічених хвилин. Електричні приводи вертикального та горизонтального наведення дозволяють досягти кращої точності. Інтеграція з розвідувальними засобами й застосуванням БПЛА, забезпечує реальний час передачі даних про цілі, що підвищує ефективність ураження", - сказано у дописі.
Крім того, ергономіка та безпека екіпажу теж зазначили значних покращень. Так, оновлена кабіна з посиленим бронюванням (захист від уламків в стрілецької зброї калібру 7,62 мм) та оптимізованим розташуванням обладнання забезпечує зручність під час тривалих операцій.
Також встановлені системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) дозволяють протидіяти ворожим дронам і засобам радіолокації, знижуючи ймовірність виявлення.
У свою чергу екіпаж із трьох осіб (командир, навідник, водій), завдяки інтуїтивному інтерфейсу управляння може ефективно виконувати завдання.
"Нова РСЗВ відповідає потребі у компактних і маневрених системах, здатних підтримувати підрозділи на рівні рот і батальйонів. У контексті війни, що триває, мобільність і малопомітність установки дозволяють НГУ ефективно уражати цілі. А робота із підрозділами РЕР та аеророзвідки - уникати контрбатарейного вогню", - повідомив командувач Національної гвардії України.
Півненко додав, що система значним чином вписується в тактику маневреної війни, де швидкість і скоординованість є вирішальними. Також проєкт "демонструє здатність України адаптувати перевірені технології до власних потреб, поєднуючи вітчизняні розробки з іноземними платформами.
"Модернізація РСЗВ є частиною стратегії НГУ з переозброєння та підвищення обороноздатності. Ця робота не лише зміцнює позиції України на полі бою, але й сприяє збереженню життя воїнів, мінімізуючи ризики для екіпажів", - резюмував Півненко.
Нагадаємо, березні стало відомо, що США готові відновити постачання Україні далекобійних бомб малого діаметра наземного запуску (GLSDB). Зокрема, раніше така зброя була модернізована для української армії для кращої протидії російським перешкодам.
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