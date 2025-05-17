Швидкий удар і відхід: як Нацгвардія модернізувала РСЗВ на базі HMMWV

Про це розповів командував Нацгвардії Олександр Півненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook .

"Нова 122-мм установка, розроблена на базі автомобіля HMMWV, успішно пройшла випробування у 2024 році та була доопрацьована з урахуванням практичного бойового досвіду, побажань і відгуків від наших підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Півненко зазначив, що така РЗСВ не лише підвищує ефективність вогневої підтримки, але й демонструє інноваційний підхід до переозброєння.

Зокрема, система базується на платформі HMMWY, яка забезпечує виняткову мобільність і прохідність. Завдяки відносно легкій конструкції та потужному двигуну, установка здатна розвивати швидкість до 100 км/год і долати складну місцевість, в тому числі бездоріжжя.

"Компактні габарити роблять систему малопомітною для ворожих засобів розвідки, що дозволяє реалізовувати тактику швидких ударів із подальшим відходом", - пише командувач Нацгвардії.

Фото: модернізована РСЗВ на базі HMMWV (facebook.com/OleksandrPivnenko)

За його словами, максимальна дальність стрільби становить до 40 км (залежно від типу боєприпасів), а пусковий модуль вміщує до 6 ракет калібру 122 мм, що забезпечує достатню щільність вогню.

Як наголосив Півненко, ключовою особливістю модернізації стала інтеграція сучасних цифрових систем управління вогнем і наведення.

"Нова система оснащена автоматизованим комплексом, який скорочує час від виявлення цілі до відкриття вогню до лічених хвилин. Електричні приводи вертикального та горизонтального наведення дозволяють досягти кращої точності. Інтеграція з розвідувальними засобами й застосуванням БПЛА, забезпечує реальний час передачі даних про цілі, що підвищує ефективність ураження", - сказано у дописі.

Крім того, ергономіка та безпека екіпажу теж зазначили значних покращень. Так, оновлена кабіна з посиленим бронюванням (захист від уламків в стрілецької зброї калібру 7,62 мм) та оптимізованим розташуванням обладнання забезпечує зручність під час тривалих операцій.

Також встановлені системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) дозволяють протидіяти ворожим дронам і засобам радіолокації, знижуючи ймовірність виявлення.

У свою чергу екіпаж із трьох осіб (командир, навідник, водій), завдяки інтуїтивному інтерфейсу управляння може ефективно виконувати завдання.

"Нова РСЗВ відповідає потребі у компактних і маневрених системах, здатних підтримувати підрозділи на рівні рот і батальйонів. У контексті війни, що триває, мобільність і малопомітність установки дозволяють НГУ ефективно уражати цілі. А робота із підрозділами РЕР та аеророзвідки - уникати контрбатарейного вогню", - повідомив командувач Національної гвардії України.

Півненко додав, що система значним чином вписується в тактику маневреної війни, де швидкість і скоординованість є вирішальними. Також проєкт "демонструє здатність України адаптувати перевірені технології до власних потреб, поєднуючи вітчизняні розробки з іноземними платформами.

"Модернізація РСЗВ є частиною стратегії НГУ з переозброєння та підвищення обороноздатності. Ця робота не лише зміцнює позиції України на полі бою, але й сприяє збереженню життя воїнів, мінімізуючи ризики для екіпажів", - резюмував Півненко.